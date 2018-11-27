العثور على جثة طفل حديث الولادة في مجدليا زغرتا

أفادت معلومات صحفية أنه عثر في التاسعة من صباح اليوم على جثة طفل حديث الولادة في بلدة ​مجدليا​ ​قضاء زغرتا​، مقابل براد حديد، وقد حضرت الادلة الجنائية و​القوى الامنية​ الى المكان.

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