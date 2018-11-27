أعلن التلفزيون البلجيكي عن تحليق طائرتين حربيتين روسيتين فوق سفينة حربية بلجيكية في بحر البلطيق.

ولفتت قناة "في إر تي" إلى الى ان بحارة ​السفينة​ العسكرية البلجيكية الموجودة في بحر البلطيق ضمن قوات ​حلف شمال الأطلسي​ (​الناتو​) أصيبوا بالصدمة حين حلقت قاذفتا قنابل روسيتان من طراز "سو-24" فوقهم على ارتفاع منخفض.

وأبلغ القبطان بيتر رامبوير وزير الدفاع البلجيكي أنه أمر طاقم السفينة بالإحجام عن القيام بأي عمل، مشيرا إلى أنه لم يُرد أن يكون مَن يشعل نار الحرب العالمية الثالثة.

وادعت ​القوات​ البحرية البلجيكية التي نشرت صورا يفترض أنها تُظهر تحليق طائرتي "سو-24" أنهما حملتا صواريخ "إكس-25" ذات الدقة العالية.