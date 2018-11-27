التايمز: الاستفزاز الروسي الأخير ضد أوكرانيا تصعيد خطير

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير بعنوان "الاستفزاز الروسي الأخير ضد ​أوكرانيا​ تصعيد خطير"، إلى ان "الاعتداء الروسي الأخير إزاء أوكرانيا لحظة خطرة ل​أوروبا​ والغرب".

ورأت الصحيفة أنه "لا يجب التوهم أن الأحداث التي جرت الأحد عندما هاجمت ​روسيا​ ثلاث سفن حربية أوكرانية وهي تعبر مضيق كريتش إلى بحر أزوف، الواقع بين شبه جزيرة ​القرم​ وروسيا، كان استفزازا متعمدا من قبل ​موسكو​".

وأضافت إن "ضباطا تابعين لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي صعدوا على متن ثلاث سفن أوكرانية وألقوا القبض على 23 بحارا وأصابوا ثلاثة، ولم يطلق سراح أي منهم حتى الآن".

ورأت الصحيفة إن "هذا أخطر تصعيد في الأعمال العدائية منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وهذه المرة الأولى التي تقر فيها موسكو باستخدام القوة مباشرة ضد أوكرانيا"، لافتة إلى ان "المزاعم الروسية أن أوكرانيا هي المعتدي أمر عبثي سخيف، حيث يعقب الحادث شهورا من الاستفزازات الروسية ضد الملاحة الأوكرانية في بحر أزوف.

واعتبرت الصحيفة أن توقيت التصعيدات الروسية الأخيرة ضد أوكرانيا ليس لغزا أيضا، حيث يأتي بعد أشهر من استضافة روسيا لكأس العالم لكرة القدم، الذي لم تكن روسيا لتقدم على أي مغامرة جيوسياسية قد تهدد إقامته على أراضيها، مشيرة إلى ان "أي تداول سلمي للسلطة في أوكرانيا سيمثل مصدرا للحرج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما أن بوتين اختار أن يشن هذا الهجوم في الوقت الذي بدت فيه وحدة أوروبا مشكوكا في أمرها، حيث وقع في اليوم الذي اجتمع فيه زعماء أوروبا في ​بروكسل​ للتوقيع على اتفاق خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​".