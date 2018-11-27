أوغلو: محمد بن سلمان طلب من اردوغان اللقاء في الارجنتين

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده لا تصدق أنّ المتهمين بقتل ​جمال خاشقجي​ ارتكبوا جريمتهم من تلقاء أنفسهم. وشدد على امتلاك ​تركيا​ لأدلة على ذلك، مشيراً إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللقاء في ​الأرجنتين​.

وأضاف تشاوش أوغلو في تصريحات لصحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية أنّ "الأشخاص الذين حضروا لتركيا لم يتصرفوا من تلقاء أنفسهم، ونحن متأكدون من ذلك"، مشدِّداً على "أنهم ما كانوا ليتجرأوا على فعل هذا الأمر من أنفسهم". وأكد أن كلامه يستند إلى أدلة قائلاً "بالطبع أنا لا أتحدث بدون دليل".

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ لقاءه في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس على هامش ​قمة العشرين​، لافتاً إلى أن الرئيس أردوغان رد عليه بالقول "سنرى".