وزير خارجية صربيا: نشكر روسيا لدعمها لنا في الإنتربول

أكد وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، في بيان، أن "​صربيا​ تعرب عن امتنانها ل​روسيا​ لدعمها في ​الانتربول​ على خلفية معارضة دخول ​كوسوفو​ غير المعترف بها إلى هذه المنظمة".

ولفت داتشيتش إلى أننا "ممتنون جداً لروسيا الاتحادية للدعم العالي والدائم في الاجتماع الأخير للجمعية العامة للإنتربول في دبي، حيث حقق بلدنا نجاحاً كبيراً من خلال رفض طلب بريشتينا للحصول على العضوية".

وأوضح أننا "نعتبر روسيا من المانحين الرئيسيين للمساعدات الإنسانية لبلدنا وقد وافقت على تقديم مساعدة بمبلغ مليوني دولار لتجديد الأديرة والآثار في كوسوفو وميتوهيا"، مشيراً إلى أن "روسيا كانت أول من استجاب خلال الفيضانات الكارثية في عام 2014".

وأشار إلى أن "​الحكومة الروسية​ و​الكنيسة الأرثوذكسية​ الروسية تقدمان مساعدة مالية وخبرة هامة جدا لأعمال الديكور الداخلي لكنيسة القديس سافا، كرمز للتعاون بين الشعبين الشقيقين".