تفاصيل محاكمة شبكة تبتز المواطنين باسم (حميدتي)

كشف المتحري مساعد شرطة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية لدى مثوله أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال تفاصيل مثيرة في محاكمة شبكة تنشط في احتيال المواطنين تتكون من “4” متهمين يتزعمها نزيل بسجن كوبر ،وذلك عن طريق انتحال صفة القائد الأعلى لقوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو .

شبكة الابتزاز

وقال المتحري إبراهيم حسن موسى ابلغ الشاكي مساعد من قوات الدعم السريع بموجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشئون القانونية لقوات الدعم السريع يفيد فيها بأن هنالك شبكة تعمل في ابتزاز المواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان حميدتي دقلو ، وأضاف المتحري بانه وفور استجواب الشاكي وثلاثة من شهود الاتهام تم القبض على المتهمين الأول “تاجر ألبان” والثاني “رجل أعمال” والثالث ” يمتهن الأعمال حرة” والرابع “نزيل بسجن كوبر” وتلا المتحري اقوال المتهمين التي وردت في يومية التحري أمام المحكمة حيث انكر المتهمان الاول والثالث أقوالهما التي وردت على لسانيهما في التحري ، فيما اقر المتهم الثاني والرابع باقوالهما .

مساومة الشاكي

وأشار المتحري الي ان المتهم الثالث دون اعترافا قضائيا بأقواله التي جاء فيها بأنه تلقى اتصالا من المتهم الرابع النزيل بسجن كوبر ووجهه المتهم من خلالها بالتحرك نحو الخرطوم جوار بنك شهير لالتقاء المتهمين الأول والثاني باعتبارهما ضباطا بقوات الدعم السريع امام الشاكي في الحق الخاص والتحري معه حول ترخيصه لعربة بأسم قوات الدعم السريع على ان يأتي آخر يدعى “خ ” يساوم الشاكي في زيادة المبلغ مقابل أخلاء سبيله وبالفعل ذكر المتهم بانه اثناء تحرياته مع الشاكي في الحق الخاص حول ترخيصه للعربة باسم قوات الدعم السريع تدخل المدعو “خ ” وطالب باجراء تسوية على ان يدفع خلالها الأخير مبلغ “150” الف جنيه ، ولفت المتهم الي انه وفي اليوم التالي تسلم من الشاكي مبلغ “15” الف جنيه نصيبه منها “5” آلاف وسلم متبقي المبلغ لشخص آخر بتنسيق من الرابع بسوق ليبيا.

التحري من سجن كوبر

وأشار المتحري الى انه وبتاريخ 10/10/2018م تحرك تيم التحري نحو سجن كوبر للتحري مع المتهم الرابع من داخل سجن كوبر ، ومن خلال التحريات انكر المتهم علاقته بالمتهمين والبلاغ لافتا الي انه لم يكلف المتهمين بمقابلة الشاكي في الحق الخاص كما انه نفى اتصاله بأي شخص باسم قائد قوات الدعم السريع.

مستندات اتهام

وقدم المتحري مستندات اتهام عبارة عن مخاطبات لشركتي “زين ، وام تي ان “للاتصالات حول وجود تبادل مكالمات بين المتهمين فيما بينهم والشاكي في الحق الخاص. وقدم المتحري تقارير حول وجود مكالمات متبادلة بين المتهمين والشاكي وتعدد شرائح المتهمين من خلال التقرير حيث وجدت “5” شرائح تخص المتهم الثاني رجل الأعمال واثنان للثالث وثلاثة ارقام مختلفة تخص الرابع ، كما قدم المتحري مستند اتهام عبارة عن افادة المرور حول لوحات العربة التي استلمها المتهم الأول من الشاكي في الحق الخاص بغرض الترخيص وجاءت الإفادة بان اللوحات تخص عربة “دفار جامبو”.

تهم متفاوتة

واضاف المتحري بانه فور اكتمال التحريات تم رفع أوراق البلاغ للنيابة وقدمة المتهمين للمحاكمة لمخالفة نص المواد “21،93،176” من القانون الجنائي التي تتعلق بالاشتراك في الابتزاز وانتحال صفة الموظف العام.

وقطعت المحكمة وبحسب صحيفة الإنتباهة، جلسة بداية الشهر المقبل لاستجواب المتحري بواسطة ممثلي الاتهام والدفاع.الجدير بالذكر مثل الاتهام عن الحق العام كلاً من وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، الي جانب ملازم أول حقوقي نزار عمر من القضاء العسكري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)