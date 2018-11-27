عامل بالموانئ يحاول حرق نفسه لتجاوزه في التعيينات

شرع عامل بهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان من العمال المؤقتين يتبع للمشروعات في حرق نفسه ومكتب شؤون الأفراد برئاسة الميناء .

وقال شاهد عيان إنه فوجئ بعامل من عمال الموانئ المؤقتين بالمشروعات اقتحم مكتب شؤون الأفراد برئاسة هيئة المواني البحرية ببورتسودان وبحوزته قارورة بنزين قام بصبها على نفسه وعلى المكتب وحاول إشعال النار في جسده والمكتب احتجاجاً على عدم رفع اسمه في كشوفات التثبيت التعيينات لولا تدخل البعض واحتواء الموقف ومنعه بعد أن أوشك على إشعال النار .

وأوضح نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بهيئة الموانئ البحرية ببورتسودان نور الهادي الفكي في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أن العامل مؤقت ولم يحالفه الحظ ووصف ما حدث بأنه عبارة عن تمثيلية ، وقال الأمر حالياً بيد الشرطة لإجراء اللازم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)