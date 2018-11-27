وزير الإعلام السوداني: “أخشى إذا طلق رجل زوجته نقول إن إسرائيل هي السبب”

قال وزير الإعلام والإتصالات بشارة جمعة أرو، إن صراع السودان مع إسرائيل هو ديني في المقام الأول وليس سياسياً، وإستنكر تحويل القطيعة مع إسرائيل الى شماعة لتعليق “فشلنا في حل مشكلاتنا الداخلية” .

وأضاف خلال حديثه عن حملة مكافحة المخدرات بمنبر طيبة برس أمس: “أخشى أن تصل مرحلة إذا طلق رجل منا زوجته تقول إن لإسرائيل دخل في الأمر”، في السياق وبحسب صحيفة السوداني أنتقد رئيس الوزراء الأسبق حظر النشاط السياسي في الجامعات وقال إنه يؤثر على مستقبل العمل السياسي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)