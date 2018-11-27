قرار بهدم منزل أسير جريح من يطا

الخليج 365 | فريق التحرير

قرر جيش الاحتلال، هدم منزل الأسير الجريح خليل الجبارين في يطا جنوب الخليل، على خلفية تنفيذه عملية دهس أدت لمقتل مستوطن منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل الجبارين في يطا فجر الثلاثاء، وأخذت قياساته، ثم سلّمت العائلة إخطارًا بالهدم دون موعدٍ محدد للتنفيذ، على أن يبقى للعائلة حق الاعتراض على القرار حتى يوم الأحد المقبل.

والأسير الجبارين (16 عامًا) أُصيب بعد رصاصات في أنحاء متفرقة من جسده، بعد أن دهس مستوطنًا ومستوطنة قرب مفرق "عتصيون" الاستيطاني شمال الخليل، ما أدى لمصرع المستوطن وإصابة المستوطنة، وقد خضع لعملية جراحية قبل نقله إلى سجون الاحتلال.

وكانت هيئة شؤون الأسرى أكدت أن الجبارين بقي مقيدًا من يديه وقدميه في المستشفى، كما تلقى معاملة سيئة خلال تقديم العلاج له من الحراس وشرطة الاحتلال.