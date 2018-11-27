“جاسوس” في مجلس الشيوخ الفرنسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:07 صباحاً - أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم توقيف موظف في مجلس الشيوخ الفرنسي بتهمة التجسس لصالح قوة أجنبية.

وقالت إذاعة “فرانس أنفو”، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر قضائية خاصة بها إن السلطات أوقفت موظفا في مجلس الشيوخ في إطار تحقيق حول إعطاء معلومات لقوة أجنبية مما يؤثر على مصالح الأمة.

وقالت الإذاعة بأن عملية التوقيف، تمت مساء يوم الأحد، وقد كانت السلطات فتحت تحقيقا بالموضوع شهر مارس/آذار الماضي.

وقال برنامج “لو كوتيديان” على قناة تي.إم.سي الفرنسية وهي أول من نقل الخبر، بأن الموظف يشتبه بتجسسه لصالح كوريا الشمالية وهو يشغل منصب المدير الرئيسي لإدارة هندسة حدائق وتراث مجلس الشيوخ وهو أيضا رئيس الجمعية الكورية الفرنسية.

المصدر وكالة سبوتنيك