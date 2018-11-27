عفت عنه الإمارات.. بريطاني مدان بالتجسس يغادر لبلاده

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 27 نوفنبر 2018 10:07 صباحاً - توجه الأكاديمي البريطاني، #ماثيو_هيدجز، إلى بلاده الثلاثاء عقب عفو #الإمارات عنه، بعد أن أصدرت عليه حكماً بالسجن المؤبد جراء إدانته بالتجسس.

وقالت الإمارات إنها عفت عن هيدجز بعد فيديو يظهر فيه وهو يعترف بأنه عضو بوكالة المخابرات البريطانية (إم.آي6). ومن جانبها، نفت بريطانيا أنه جاسوس ورحبت بالعفو.

وأفاد تقرير إعلامي من مدينة #دبي أن هيدجز استقل رحلة إلى لندن.

وكان هيدجز، طالب الدكتوراة بجامعة “درم” الذي يبلغ من العمر 31 عاما، محتجزا منذ الخامس من مايو/ أيار عندما ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة استغرقت أسبوعين.

المصدر: – رويترز