كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تمتحن نفسها أمام سيناريوهات "حزب الله" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت المناورات والتدريبات العسكرية الإسرائيلية على الحدود الشمالية لإسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية، حيث من المتوقع أن تحاكي سيناريوهات الحرب مع "حزب الله" اللبناني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، قال في بيان له: "إن هذا التمرين يستمر خلال أيام الأسبوع".

وأضاف قائلا: "خلال التمرين ستلاحظ حركة ناشطة للمركبات العسكرية والطيران"، معتبرا أنه قد تم التخطيط للتمرين مسبقا في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2018، وهو يهدف للحفاظ على جاهزية القوات واستعدادها.

وفي سياق آخر، أعلن قائد لواء الكوماندوس الإسرائيلي كوبي هيلير: "نحن الآن في ذروة تمرين كبير بمشاركة جميع قادة الكوماندوس ومقاتليه. إن اللواء الذي تأسس قبل 3 سنوات، يعتبر آلية جديدة لدى جيش الدفاع توفر حلولا متنوعة لمختلف السيناريوهات والتهديدات".

وأضاف هيلير: "القادة والمقاتلون أتموا المهمات، وأثبتوا مستوى مهنيا عاليا، التمرين يثبت استعداد قواتنا وجاهزيتها لكل سيناريو، ولمواجهة كل التحديات وجميع الأعداء".

وتأتي التدريبات العسكري الإسرائيلية في وقت يواصل لواء الكوماندوس في الجيش الإسرائيلي مناورات واسعة تحاكي القتال على جبهتين مختلفتين، ضد قطاع غزة في الجنوب، و"حزب الله" في لبنان.