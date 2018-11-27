كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: أنا أشبه "إلفيس بريسلي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي بولاية مسيسيبي، إنه كان يقارن في شبابه بالمغني الشهير إلفيس بريسلي.

واستعرض ترامب دليله في هذا الشأن قائلا: "إذا لم يؤخذ في الحسبان شعري الأشقر عندما كنت شابا، فقد قالوا لي إنني أشبه إلفيس. هل يمكنكم تصديق ذلك؟ اعتقدت دائما أن ذلك كان مجاملة رائعة"، مضيفا أنه لا يريد أن توحي كلماته بنرجسية كبيرة.

وتابع الرئيس الأمريكي الذي كان منح بريسلي في 16 نوفمبر وسام الحرية الرئاسي قائلا: "نحن نحب إلفيس، أليس كذلك؟".

ورأى البيت الأبيض في تلك المناسبة: أن إلفيس بريسلي، أوصل الثقافة الأمريكية للملايين في جميع أنحاء العالم، وهو لا يزال "رمزا أمريكيا لا يتزعزع بعد أربعة عقود من وفاته"، ومن إنجازاته أيضا أنه باع أكثر من مليار أسطوانة، وأدى أدوارا في الكثير من الأفلام، وخدم في الجيش الأمريكي "على الرغم من شهرته".