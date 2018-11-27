كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاذفتان روسيتان تحلقان فوق سفينة حربية بلجيكية.. وبروكسل ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت قناة "فى أر تى" البلجيكية عن تحليق طائرتين حربيتين روسيتين فوق سفينة حربية بلجيكية فى بحر البلطيق.

وأوضحت القناة، على موقعها الإلكترونى، أن بحارة السفينة العسكرية البلجيكية الموجودة فى بحر البلطيق ضمن قوات حلف شمال الأطلسى (الناتو) أصيبوا بالصدمة حين حلقت قاذفتا قنابل روسيتان من طراز "سو-24" فوقها على ارتفاع منخفض.

وقال قبطان السفينة بيتر رامبوير أن وزير الدفاع البلجيكى ساندر لونيز أمر طاقم السفينة بالإحجام عن القيام بأى عمل، مشيرا إلى أنه لم يُرد أن يكون مَن يشعل نار الحرب العالمية الثالثة.

وذكرت القوات البحرية البلجيكية، التى نشرت صورا تُظهر تحليق طائرتى "سو-24"، أن الطائرتين حملتا صواريخ "إكس-25" ذات الدقة العالية.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مرارا أن الطائرات العسكرية الروسية لا تنتهك قواعد استخدام المجال الجوى فوق المياه المحايدة ولا تنتهك حرمة حدود الدول الأخرى.