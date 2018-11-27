السفير الأمريكي لدي إسرائيل يكشف أسباب تأجيل صفقة القرن

ونفى فريدمان، التقارير، التي أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية أجلت نشر "صفقة القرن"، الخاصة بالرئيس دونالد ترامب بسبب ضغوطات مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ظل الأزمة الائتلافية التي يواجهها.



وكان فريق خطة السلام الأمريكية، قد اجتمع الأسبوع الماضي في البيت الأبيض مع الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين.



وقال بيان صادر عن السفارة الأمريكية في إسرائيل، أن جاريد كوشنر، وجيسون غرينبلات، وديفيد فريدمان، التقوا ترامب الأسبوع الماضي، وناقشوا معه رؤية الرئيس لتحقيق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين.



وأكدت السفارة الأمريكية، أن الولايات المتحدة ملتزمة في إعلان رؤيتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الوقت المناسب.



وأوضح فريق الخطة أن توقيت نشر الخطة سيكون لديهم وإعلانها سيتم بعد أن تستنتج الإدارة الأمريكية الوقت المثالي لتنفيذها.

