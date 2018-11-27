بعد 9 أشهر من العزلة.. ناشط في حراك الريف يخرج من السجن الانفرادي

كشف مصدر مقرب من المعتقل الشاب، والناشط في حراك الريف السلمي، أسامة المحدالي، أنه جرى إخراجه من عزلته السجنية متم الأسبوع المنصرم.

وأوضح المصدر لموقع “اليوم24″، أن المعتقل الشاب، قضى تسعة أشهر من الاعتقال منعزلاً ووحيداً داخل زنزانة انفرادية.

وكان نشطاء وعائلة المحدالي، ناشدوا الدولة المغربية، والمنظمات الحقوقية، كسر الصمت المطبق على قضيته، بعد أن ظل يعاني وحيداً.

ويشار إلى أن الناشط في حراك الريف، أسامة المحدالي، حكم عليه بـ 30 شهراً سجناً نافذاً، قضى 9 أشهر منها في زنزانة انفرادية، بالاضافة إلى غرامة مالية.