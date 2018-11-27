جرائم القتل: حزن وإضراب في الجش ونحف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سادت أجواء الحزن الشديد قريتي الجش ونحف، في أعقاب قتل فتاة وشاب في جريمتين منفصلتين.

وهزت جريمة قتل ابنة الجش، الفتاة يارا نشأت أيوب (16 عاما) أمس، الإثنين، المجتمع العربي برمته واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي منددة بالجريمة البشعة وداعية الشرطة إلى الكشف عن القتلة وإنزال أشد العقوبات بحقهم.

كما هزت جريمة قتل ابن نحف، الشاب حافظ حسين عيسى (38 عاما) المجتمع العربي، إذ استيقظت القرية على نبأ مقتله إثر تعرضه للطعن في شجار نشب في القرية فجر اليوم، الثلاثاء، وأصيب شابان بجروح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

إضراب وحداد

وعلى إثر الجريمتين المروعتين، أعلن مجلسا الجش ونحف المحليان الحداد والإضراب العام في البلدتين، يشمل كافة المرافق العامة والخاصة بما فيها المدارس والمؤسسات التعليمية، غضبا واحتجاجا على جريمتي القتل.

وتسود أجواء الغضب والحزن في الجش ونحف وسائر البلدات العربية، إثر ازدياد العنف والجريمة في الآونة الأخيرة، وسط تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.