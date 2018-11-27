على ذمة حنظلة | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 29/ 11/ 2018
الزمان: 12:00
المكان: جامعة بيرزيت
حلقة نقاش بعنوان "على ذمة حنظلة".
برنامج حلقة النقاش:
11:00 ترحيب وتعريف بالنشاط والمجموعة ومنتدى الشراكة الشبابي
11:10 د. أميرة سلمي: أدب المقاومة عند غسان كنفاني " الحلول الفردية" .
11:30 د. رامي سلامة: الحراكات الشعبية في فلسطين المحتلة .
11:50 حوار ونقاش .
12:20 استراحة قصيرة .
الجلسة الثانية: التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني:
12:30 علي عبدالوهاب: التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني قبل أوسلو .
12:50 جمال جمعة: التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني بعد أوسلو ودور حركة المقاطعة في تفعيله .
1:10 جنين مرعي: المؤتمرات الشبابية الدولية ودورها في تحشيد التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني .
1:30 حوار ونقاش
2:00 اختتام حلقة النقاش .
وعلى هامش المعرض، يقيم منتدى الشراكة الشبابي معرض لرسومات الفنان الشهيد ناجي العلي على هامش حلقة النقاش.
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