ترامب "يهدّد" قناة CNN في تغريدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، يوم أمس الإثنين، إنّ من الممكن أن يتمّ تأسيس قناة تلفزيونيّة جديدة للولايات المتّحدة، بديلةً لقناة "سي إن إن" على السّاحة الدّوليّة.

وأضاف ترامب في التغريدة نفسها إلى أنّ قناة "سي إن إن" التّلفزيونية أنّ قناة "سي إن إن" التلفزيونية الأميركية صوّرت الولايات المتّحدة وقدّمتها بطريقة "غير عادلة" و"خاطئة" على الساحة الدّولية، على حد تعبيره.

وقال الرئيس الأميركي الذي لا ينفكّ ينتقد القناة "يجب القيام بأمور بما فيها إمكانية تشكيل الولايات المتحدة شبكتها الخاصة، حتى نظهر للعالم من نحن حقًّا".

وأشار في تغريدته إلى أن نسبة متابعة "سي إن إن" في الولايات المتحدة منخفضة، مبينًا أنه لا منافسين كثرًا لها على الساحة الدولية.

وشهدت الساحة الإعلامية الأميركية معركةً خلال الشهر الأخير بين الرئيس الأميركي ومراسل قناة "سي إن إن"، جيم أكوستا، الذي طرده ترامب من أحد المؤتمرات الصحافية بعد أن وجّه له الأول سؤالًا أدّى لسجال بينهما، ومنعه من حضور المؤتمرات الصحافية اللاحقة، لتقوم بعدها القناة بمقاضاته وإلغاء أمر المنع.

وليست هذه المرّة الأولى التي ينتقد فيها ترامب قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إذ سبق أن اتّهمها عدّة مرّات بـ"نشر الأخبار الكاذبة" و"تمثيل الولايات المتّحدة بصورة خاطئة"، بينها مرّة قبل نحو عام قال فيها بتغريدة إنّ "العالم الخارجي يجد صعوبة في رؤية الحقائق الأمريكية، بسبب الأخبار الكاذبة التي تصدّرها CNN".

لتقوم قناة "سي إن إن" بالرّد حينها بأنّ "تمثيل الولايات المتحدة يندرج ضمن الوظائف الملقاة على عاتق" الرئيس الأميركي.