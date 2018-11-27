مروح عَ فلسطين | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 29/ 11/ 2018 الزمان: 15:00 المكان: مسرح عشتار، رام الله. ضمن فعاليات ملتقى الفنون الأدائية الفلسطينية 2018، ينظم مسرح الحرية عرضًا لمسرحيّة مروّح ع فلسطين. مسرحية مروّح ع فلسطين فازت بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان فلسطين الوطني. المسرحية من انتاج مسرح الحرية، إخراج الفنانة البرتغالية ميكائيلا ميراندا.

أداء الممثلين: أمير أبو الرب، إيهاب تلاحمة، رنين عودة، سماح محمود، علاء شحادة، ومعتز ملحيس.

مرافقة موسيقية حيّة مع سامر أبو هنطش وأيبك الراعي. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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