اعتقالات ومواجهات وإخطار بهدم منزل منفذ عملية "غوش عتصيون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية اعتقل خلالها 18 فلسطينيا، في الوقت الذي اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال، فيما تم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومصادرة عشرات آلاف الشواقل من مواطنين.

إلى ذلك، أخطرت سلطات الاحتلال، بهدم منزل عائلة الفتى خليل جبارين (17 عاما) من بلدة يطا قضاء الخليل، المتهم في تنفيذ عملية طعن بالقرب من المجمع الاستيطاني " غوش عتصيون"، جنوب بيت لحم، في تاريخ 16-9-2018، والتي أسفرت عن مقتل المستوطن آري بولد (45 عاما) من مستوطنة "إفرات".

وفيما يتعلق بتسليم الإخطار، قال جيش الاحتلال، إن الشقة التي يسكنها منفذ العملية تقع في الطابق الثالث في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق، حيث أمهل الاحتلال الاعتراض على الإخطار حتى بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ووفقا لبيان جيش الاحتلال، فإن قواته اعتقلت 18 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، بشبهة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

كما زعم الجيش ضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال حملة تفتيش في قرية العيزرية، وكذلك مصادرة عشرات آلاف الشواقل من مواطنين من سكان قضاء جنين، بزعم أن هذه الأموال تستخدم لـ"الإرهاب".

وتركزت حملات الدهم والتفتيش لقوات الاحتلال في محافظات نابلس، ورام الله، والخليل وفي قلقيلية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال في قرية عزون، حيث اعتقل الاحتلال كلا من زكي داود عضو الهيئة الإدارية لنادي إسلامي قلقيلية والشاب يزن عبد الرحمن داود، وشادي أسعد إبراهيم رضوان، وجواد أحمد صوان، ومصعب معزوز دلال، ومحمد بلال فريج من قلقيلية.

وفي محافظة نابلس، شن جيش الاحتلال حملة مداهمة خاصة بحثا عن المطارد أشرف نعالوة، من قرية شويكة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.

وفشل جيش الاحتلال من اعتقال نعالوة بعد محاصرة مبنى في بلدة ياصيد قضاء نابلس، حيث اقتحمت عشرات الأليات العسكرية ياصيد وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وحاصرت منزلا مهجورا في المنطقة الغربية من البلدة.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال نادوا عبر مكبرات الصوت على المطارد نعالوة ليسلم نفسه، ثم أحضروا مواطنين من البلدة هما: وضاح مشاقي، وعادل ظاهر، قبل اقتحام المنزل وتفتيشه بواسطة الكلاب. إذ انسحبت قوات الاحتلال من البلدة بعد اعتقال المواطنين مشاقي وظاهر.

كما نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في محافظة نابلس طالت الأسير المحرر مؤيد أحمد غازي، وجمال إبراهيم أبو عمر من بلدة جماعين. فيما اعتقل الجنود شحادة الحبش من جنين والطفل نور عبد العزيز الهندي من بيت أمر شمال الخليل.