ما هو التحدي الكبير الذي يواجه ميسي؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قوله إنه لا زال يسعى للتتويج بالمزيد من الألقاب، مشيرا إلى أنه لا يحب الخسارة.
وذكر ميسي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن "التحدي الكبير الذي يواجهني هو الحفاظ على النمو، وعدم الاكتفاء بما حققته أو فزت به".
وأضاف "أريد أن أطور من نفسي يوما تلو الآخر، وتحقيق المزيد من الأهداف وحصد المزيد من الألقاب".
وتابع "أعتبر نفسي منافسا للغاية، وأحب الفوز بكل شيء، ولا أحب أن أخسر أي شيء".
واختتم قائد برشلونة، حديثه بقوله "أرى نفسي أكثر كلاعب يسيطر على المباريات، ويشارك كثيرا بالكرة، أكثر من أن أكون هدافا".
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