القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 29/ 11/ 2018 الزمان: 21:30 المكان: المسرح البلدي، رام الله. عرض فولكلوري راقص لفرقة مركز بلدي للفنون الشعبية في المسرح البلدي في رام الله. مركز بلدي للفنون الشعبية في بيت لحم يقوم على الحفاظ على التراث الفلسطيني من خلال تدريبات الرقص الشعبي للكبار والصغار والعروض الراقصة لفرقه ومتدربيه. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

شكرا لقرائتكم خبر عن العرض الفلكلوري الراقص "زناد وزلغوطة" | رام الله على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .