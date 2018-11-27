شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعتقل شقيق رئيس هندوراس بتهمة الاتجار بالمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

كشفت السلطات الأمريكية عن أن شقيق رئيس هندوراس اعتقل في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وذكرت هيئة مكافحة المخدرات الأمريكية في بيان أن خوان أنطونيو هيرنانديز ألفارادو، المعروف أيضا باسم توني هيرنانديز، اعتقل يوم الجمعة واتهم بتهريب المخدرات وحيازة الأسلحة والكذب على عملاء اتحاديين.

يذكر أن هيرنانديز، شقيق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، عضو سابق بالكونحرس في بلاده.

وقال ريموند دونوفان المسؤول الخاص المعني بالقضية "إن هيرنانديز وشركاءه الإجراميين تآمروا مع بعض من أخطر شبكات الجريمة العابرة للحدود في العالم بالمكسيك وكولومبيا لإغراق الشوارع الأمريكية بمخدرات قاتلة".

وقال المدعي العام جيفري بيرمان في بيان إن "هيرنانديز" كان طرفا في عملية جرت في الفترة من عام 2004 إلى عام 2016 لتهريب حمولات "متعددة الأطنان من الكوكايين كانت موجهة إلى الولايات المتحدة".

وإذا أدين، فإنه سيواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة.