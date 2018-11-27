شكرا لقرائتكم خبر عن «العفو الدولية» و«هيومن رايتس».. تخدمان أجندات مشبوهة والان نبدء بالتفاصيل

قال برلمانيون وحقوقيون: إن تقارير منظمتي «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش»، مضللة، وتستهدف بث الأكاذيب للإساءة لعدد من الدول العربية من بينها المملكة ومصر والإمارات.

وأكدوا أن هاتين المنظمتين تمولان من نظام الحمدين القطري وتديرهما شخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، وسبق أن وجهتا حملات مسعورة ضد مصر في فترات سابقة والآن تحاولان استهداف السعودية بين الحين والآخر.

» تحت الطلب

وأضافوا: إن هاتين المنظمتين، دائما متواجدتان تحت الطلب من بعض الدوائر الغربية المشبوهة والتي تنفذ أجندات معادية، لصالح قوى إقليمية ودوائر غربية، فمثلا إيران ترتكب أبشع الجرائم، وتغض مثل هذه المنظمات الطرف عن كل ممارساتها الإجرامية والقمعية التي تمارسها ليس بحق معتقلين وحسب، بل تجاه القمع السافر في الشوارع وبحق شعوب بأكملها.

» إثارة قضايا

وتأتي إثارة قضايا مثل الاعتقال والتعذيب بين الحين والآخر في إطار محاولات للنيل من سمعة المملكة، مؤكدين أن السلطات القضائية السعودية تعلن تفاصيل التحقيق في أية قضية بشفافية كما حدث أخيرا في قضية جمال خاشقجي.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد: إن منظمة العفو تنسب تقاريرها إلى مصادر مجهولة لذلك تأتي الصياغة بعبارات فضفاضة، وتنم عن الرغبة في الإساءة والتشويه، وليس غريبا أن تتورط هذه المنظمة في ادعاءات بشأن المملكة من خلال تقرير يتضمن أكاذيب ومعلومات مغلوطة لأن من يديرها أشخاص تربطهم علاقة قوية بأعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية ويتلقون تمويلا من النظام القطري.

» تمويل قطري

وأضاف عضو مجلس النواب المصري سلامة الجوهرى: تتلقى العفو الدولية تمويلات في مقابل إعداد تقارير مشبوهة ضد عدد من الدول العربية، ومن بينها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب «السعودية ومصر والإمارات والبحرين» بعد تصدي الرباعي للنظام القطري الضالع في دعم وتمويل جماعات الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن هذه المنظمة تروج لمصطلحات لا وجود لها في دول تطبق صحيح القانون إذ ركزت على ما تسميه «الاختفاء القسري والاعتقال والتعذيب وغيرها» وتتجاهل هذه المنظمات الجرائم التي يرتكبها نظام الحمدين بحق معارضيه وأبناء شعبه لأنه يمنح أعضاءها ملايين الدولارات للهجوم على خصومه والتستر على حلفائه في طهران وأنقرة وإسرائيل.

» بوق إخواني

ويرى رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالقاهرة سعيد عبدالحافظ أن «هيومن رايتس» بوق للنظام القطري وتدافع عن جماعات الإرهاب والتطرف إذ أصدرت عددا من التقارير تساند فيها رموز التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي، مشددا على أنها لم تتطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطر. وطالب عبدالحافظ «هيومن رايتس»، بأن تركز في تقاريرها على الدول القمعية التي تبطش بمعارضيها مثل قطر وإيران وتركيا.