بيرني ساندرز يعتزم الترشّح لانتخابات الرئاسة الأميركية في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المرشّح السابق للرئاسة الأميركيّة بيرني ساندرز

قال المرشّح السابق للرئاسة الأميركيّة بيرني ساندرز في حديث لمجلّة "نيويورك ماغازين" الأحد إنّه يعتزم الترشّح للرئاسة في العام 2020 في حال شعر أنه "المرشّح الأفضل" للتغلّب على الجمهوري دونالد ترامب.

وأوضح السناتور المستقلّ البالغ السابعة والسعبين من العمر أنه "إذا ظهر شخص ثانٍ قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل منّي، فسأفعل وقتذاك كلّ ما بوسعي لكي يتمّ انتخابه".

وأضاف ساندرز أنّه في حال "اتّضح أنني المرشّح الأفضل للفوز على دونالد ترامب، فإنني سأكون على الأرجح مرشّحًا".

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، أكد ترامب أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من أربع سنوات في العام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال الرئيس الأميركي لشبكة "فوكس بيزنس" آنذاك ردًا على سؤال حول رغبته في الترشح "نعم، مئة بالمئة".