أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أسماء فتحي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٠ ص
تراجعت أسعار مواد البناء خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، تأثرا بانخفاض حجم المبيعات بالسوق المحلي وزيادة حجم المعروض خلال الفترة الماضية، وتمثل الطاقة الإنتاجية الحالية لصناعة الأسمنت في مصر نحو 62 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن تصل إلى 84 مليون طن في عام 2020، فيما تحتل مصر المركز الـ12 بين دول العالم في إنتاج الأسمنت، وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 370 مليون دولار خلال العام الجاري، وفقا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
أسعار الحديد اليوم: سجل حديد عز 12350 جنيها للطن، وبشاي 12250 جنيها للطن، والعتال وعطية والمراكبي والكومي 12250 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي 11950 جنيها للطن، والعشري والجيوشي ومصر إستيل 12250 جنيها للطن، فيما سجل حديد أركو 9800 جنيه للطن. أسعار الأسمنت اليوم: سجل أسمنت المسلح 930 جنيها للطن،
سجل حديد عز 12350 جنيها للطن، وبشاي 12250 جنيها للطن، والعتال وعطية والمراكبي والكومي 12250 جنيها للطن، بينما سجل حديد المعادي 11950 جنيها للطن، والعشري والجيوشي ومصر إستيل 12250 جنيها للطن، فيما سجل حديد أركو 9800 جنيه للطن.
سجل أسمنت المسلح 930 جنيها للطن، والنصر 895 جنيها للطن، والمهندس 990 جنيها للطن، والتعمير 885 جنيها للطن، والنهضة والصخرة 860 جنيها للطن.
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كما سجل أسمنت أسوان 860 جنيها للطن، والعسكري 880 جنيها للطن، وأسمنت سيناء والفاخر 870 جنيها للطن، وطرة 900 جنيه للطن، والسويس 895 جنيها للطن، وسجل أسمنت حلوان 900 جنيه للطن، والشورى 860 جنيها للطن، ومصر بني سويف 885 جنيها للطن، والسويدي 930 جنيها للطن.
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