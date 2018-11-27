صحف الإمارات تبرز العفو عن الجاسوس البريطاني هيدجز

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أشارت إلى عزم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إرسال فريق من المحققين إلى حلب شمالي سوريا، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن هجوم بغازات سامة .

تصدر العفو الرئاسي عن الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الرأي العام. تحت عنوان "خليفة يصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري عن الجاسوس البريطاني ماثيو هيدجز"، ذكرت صحيفة "البيان" أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أصدرت أمس، بياناً بشأن قرار محكمة الاستئناف في أبوظبي في قضية الجاسوس المُدان ماثيو هيدجز، البريطاني الجنسية. وأكدت الخارجية أن عائلة هيدجز قدمت التماساً للعفو، إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك من خلال إرسال رسالة شخصية إليه.

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك، أعلنت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، اسم هيدجز ضمن قائمة المعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات

وأشارت صحيفة "الإمارات اليوم" أن وزارة شؤون الرئاسة عقب ذلك، أعلنت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قد أصدر عفواً رئاسياً بأثر فوري ويشمل العفو الرئاسي المُعتاد لليوم الوطني، اسم هيدجز ضمن قائمة المعفى عنهم بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسوف يُسمَح له بمغادرة الدولة فور اكتمال الإجراءات الرسمية. وحول الأوضاع في فلسطين، أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطيني قرب بلدة بيت أمر في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت خدمة الإسعاف في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الاثنين، فيما قال الجيش: إنه "أطلق النار عليه بعد محاولته دهس جنود أصيب ثلاثة منهم". وأوضحت خدمة الإسعاف التي أصدرت بياناً بالحادثة "عندما حاولنا إسعاف الفلسطيني كان قد استشهد جراء إصابته بالرصاص في الرقبة والصدر"، مضيفا "حاولنا نقل جثمان الشهيد، فقام الجيش باختطافه من داخل سيارة الإسعاف ونقله من مكان الحادث بسيارة عسكرية". وتحت عنوان "منظمة حظر الكيماوي تعتزم إرسال محققين إلى حلب"، كشفت صحيفة "الخليج" أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تعتزم إرسال فريق من المحققين إلى حلب شمالي سوريا بعد تقارير عن هجوم بغازات سامة. وأضافت "الاتحاد" أن فرناندو أرياس مدير عام المنظمة، أمس، قال إن المنظمة والأمم المتحدة تراجعان الوضع الأمني في حلب. ونوهت "الإمارات اليوم" إلى إجراء الرئيس السوري، بشار الأسد، أمس، تعديلاً وزارياً شمل تسع وزارات، بينها الداخلية والأشغال العامة، وأصدر الأسد مرسوماً يقضي بتعديل الحكومة المؤلفة من 31 وزيراً، بينهم خمس وزراء دولة. وتضمن التعديل بشكل أساسي، تعيين اللواء محمد خالد الرحمون، وزيراً للداخلية، بدلاً من محمد الشعار، وسهيل عبداللطيف، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، بدلاً من حسين عرنوس، الذي بات يشغل منصب وزير الموارد المائية. وتحت عنوان "بيرني ساندرز يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020" ، أفادت "الاتحاد" بأن المرشح السابق للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز في حديث لمجلة "نيويورك ماغازين"، يعتزم الترشح للرئاسة في العام 2020 في حال شعر أنه "المرشح الأفضل" للتغلب على الجمهوري دونالد ترامب. وأوضح السيناتور المستقل الذي يبلغ 67 عاما أنه "إذا ظهر شخص ثانٍ قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل مني، فسأفعل وقتذاك كل ما بوسعي لكي يتم انتخابه". ومحليًا، أعلنت "الخليج" تحت عنوان "500 مسؤول يؤسسون للإمارات 2071"، عن انطلاق أعمال "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات" في العاصمة أبوظبي اليوم الثلاثاء في دورتها الثانية، اللقاء الوطني الأكبر من نوعه الذي سيترأسه كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيضم أولياء العهود والوزراء، وأعضاء المجالس التنفيذية، وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات. وأشارت الصحف أيضًا إلى إعاقة الأمطار الغزيرة التي شهدتها إمارات الدولة، أمس، وصول معظم الطلبة إلى مدارسهم، حسب مواعيد الدوام الرسمي، إذ أفرزت الأحوال الجوية وتجمع المياه في مناطق مختلف، موجة ازدحام شديد في جميع الطرق المؤدية إلى مدارس الدولة. ومنحت وزارة التربية والتعليم، إدارات المدارس صلاحيات صرف الطلبة عند الحاجة، بحسب مستجدات الطقس، واتخاذ التدابير اللازمة، حرصاً على سلامتهم.

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