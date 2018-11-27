«الخولي ومالك وداعش الوراق» في قطار محاكمات اليوم

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - محاكمة حسن مالك لاتهامه بالإضرار بالإقتصاد القومي.. ومحاكمة سعاد الخولي في اتهامها بتلقي رشوة.. والحكم في طعن 296 متهم لإدراجهم على قوائم الإرهاب

تنظر محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المحاكمات الهامة، أبرزها محاكمة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، في اتهامها بتلقي رشوة، ومحاكمة حسن مالك؛ لاتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي. أولى المحاكمات تشهدها أروقة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيث نظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية؛ لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي.

حسن مالك والإضرار بالإقتصاد القومي محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، تنظر محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي". قوائم الكيانات الإرهابية وتصدر

حسن مالك والإضرار بالإقتصاد القومي محكمة جنايات القاهره الدائرة 11 إرهاب، والمنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، تنظر محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي". قوائم الكيانات الإرهابية قوائم الكيانات الإرهابية وتصدر محكمة النقض دائرة الثلاثاء برئاسة المستشار أسامة توفيق، اليوم، حكمها في الطعن المقدم من 296 متهمًا على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراج 1500 متهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات. وتضمنت الاتهامات في القضية - التي تحمل رقم 316 لسنة 2017- ارتكاب العديد من الوقائع أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف قوات الشرطة والجيش ورجال القضاة. وكانت النيابة قد أثبتت في تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية؛ فتولي مجدي زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة. وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري. ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية» التي يتولى مسئوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسئوليتها المكنى "فادي الفكهاني" ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة. أسامة الشيخ في «الكسب غير المشروع» أسامة الشيخ في «الكسب غير المشروع» وتنظرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وأسماء ثابت ابنة عم سوزان مبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، ونائب مدير البنك العربي الإفريقي بالإسكندرية، بتهمة الكسب غير مشروع. كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، أصدرت حكمها في تظلم النيابة العامة رقم 36 لسنة 2016، حصر كسب غير مشروع، والمتهم فيها منير محمد محمود فهمي، وأسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، وأحمد عبد الرحيم الصياد، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والصادر من هيئة الفحص والتحقيق وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة، لإحالتها لدائرة أخرى للفصل فيها. «داعش الوراق» «داعش الوراق» وتستأنف محكمة جنايات القاهرة طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 30 متهمًا بالانضمام لخلية "داعش الوراق". كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم (داعش الإرهابي) وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.

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