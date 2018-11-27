أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ ص
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في البنوك نحو 17.86 جنيه ونحو 17.95 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي، وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء، وسجل الدولار أعلى سعر في البنك الأهلي الكويتي، وبنك مصر إيران بنحو 17.98 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء.
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء. اقرأ أيضا: هل ينخفض سعر الجنيه بنسبة 10% بحلول عام 2020؟ وسجل سعر الدولار
وسجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء.
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وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك الكويت الوطني، وبنك القاهرة، والبنك الأهلي اليوناني، وبنك التعمير والإسكان نحو 17.96 جنيه للبيع و17.86 جنيه للشراء.
وبالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، سجل سعر اليورو الأوروبي نحو 20.40 جنيه للبيع و20.29 جنيه للشراء، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.07 جنيه للبيع و22.94 جنيه للشراء، وسجل الفرنك السويسري نحو 18.01 جنيه للبيع و17.90 جنيه للشراء.
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