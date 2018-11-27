انت الان تتابع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:١٧ ص

شهدت أسعار الذهب استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، في السوق المحلي، وكانت قد تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، يوم الجمعة الماضي، نتيجة التماس المستثمرين الأمان في الدولار الأمريكي وسط مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي فاقمها هبوط حاد في أسعار النفط. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.

وجاءت أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: 612 جنيها. عيار 24: 699 جنيها. عيار 18: 525 جنيها. عيار 14: 408 جنيهات. سعر جنيه الذهب: 4896 جنيها. سعر الأوقية: 1223 دولارا. اقرأ أيضا: بالأرقام.. تطور رصيد مصر من الذهب الاحتياطي خلال 7 سنوات وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليسجل نحو 2.631