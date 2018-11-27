احتجاجات عارمة على تردي الوضع المعيشي في إقليم الأحواز

اندلعت احتجاجات عارمة لعمال مصانع الفولاذ في إقليم الأحواز الواقع جنوب غربي إيران، أمس الإثنين، اعتراضا على سوء الأوضاع المعيشية، حيث رددوا هتافات مناوئة لسياسات نظام طهران، لاسيما دعم وتمويل مليشيات عسكرية خارج حدود البلاد، رغم انتشار أمني مكثف في مدن الجنوب.

وبثت كالة أنباء "توانا" الحقوقية مقاطع مصورة تُظهر خروج مسيرات حاشدة للعمال في قلب كبرى ميادين الأحواز، حيث أعلنوا بدء موجة جديدة من المظاهرات السلمية في الجنوب، منددين بسياسات إيران التوسعية في بعض دول المنطقة على حساب تحسين أوضاعهم الاقتصادية المتردية.

وقام العمال بتطويق مبنى لـ"بنك ملي" التجاري - أحد أكبر مصارف البلاد -، حيث أطلقوا شعارات مناهضة لنظام ولاية الفقيه أبرزها "عدونا هنا وليست أمريكا"، معربين عن استيائهم من عدم تلقي أجور لعدة أشهر في الوقت الذي تهدر أموال باهظة على مؤسسات تعبوية خاضعة لسيطرة المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث نعتوها بـ"أم الفساد".

وندد العمال المحتجون، بحسب المقاطع المصورة، باستشراء الفساد داخل مؤسسات حكومية في جنوب إيران، مؤكدين أن نظام طهران يلجأ منذ سنوات لخلق فزاعة "العدو الخارجي" لتغطية العجز والفشل الذي بات يسيطر على أركان الدولة.