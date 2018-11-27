تواصل التظاهرات ضد نظام الملالي في مدن الأحواز

تواصلت التظاهرات ضد نظام الملالي في مدن الأحواز اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018. وقالت مصادر إعلامية إن المئات من المتظاهرين في مدينة السوس خرجوا إلى الشوارع ورددوا عبارات مناوئة للنظام الإيراني. وشهدت مدن الأحواز العربية عمليات دهم واعتقالات على نطاق واسع منذ حادثة الهجوم على عرض للحرس الثوري في مدينة الأهواز. وخلال الأيام الماضية اعتقلت سلطات إيران أكثر من 600 شخص كما أعدمت 22 بعد محاكمات سريعة.

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