المكتب الإعلامي لحكومة دبي يحتفل باليوم الوطني الإماراتي الـ47

نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، بحضور منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي، وبمشاركة جميع العاملين في المكتب، وكل من نادي دبي للصحافة وبراند دبي التابعين له.

يأتي ذلك في إطار احتفالات مختلف مؤسسات ودوائر حكومة دبي بذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عاماً إعلان تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وحكام الإمارات المؤسسين، بما يحمله هذا اليوم من قيمة تاريخية ووطنية كبيرة.