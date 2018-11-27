شرطة تركيا تفتش فيلا خارج اسطنبول ضمن التحقيق في مقتل خاشقجي

دبي - بواسطة محمد فارس إعادة تشغيل الفيديو التالي تركيا: لابد أن الفريق السعودي في مقتل خاشقجي تصرف بناء على أوامر Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu says the 15-man Saudi team that flew to Turkey before the murder of Jamal Khashoggi must have been following orders. Rough Cut (no reporter narration). Reuters

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يلوا (تركيا) (رويترز) - قال مسؤولون إن الشرطة التركية فتشت فيلا في منطقة ساحلية جنوب شرقي اسطنبول يوم الاثنين في إطار التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الشهر الماضي.

وقال مكتب رئيس الادعاء في اسطنبول إن السلطات تعتقد أن أحد السعوديين الذين يشتبه بضلوعهم في مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ويدعى منصور عثمان أبا حسين، اتصل بمالك هذه الفيلا قبل يوم من مقتل خاشقجي.

وأضاف المكتب أن مالك هذه الفيلا مواطن سعودي يدعى محمد أحمد الفوزان. وقال مسؤولان لرويترز إن الفوزان اشترى الفيلا الواقعة قرب يلوا على بحر مرمرة قبل نحو ثلاثة أعوام.

وتابع أن من المعتقد أن الاتصال الهاتفي كان بشأن تقطيع جسد خاشقجي أو إخفاء أشلائه.

وقال مصور من رويترز في الموقع إن الشرطة استخدمت كلابا مدربة في تفتيش حديقة الفيلا ومنطقة الأشجار المحيطة بها. وقال مسؤولون لرويترز الشهر الماضي إن قاتلي خاشقجي ربما دفنوا رفاته في منطقة ريفية قرب يلوا الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرقي اسطنبول.

وتوقفت الشرطة عن البحث مساء يوم الاثنين.

وكانت السلطات فتشت قنصلية المملكة ومقر إقامة القنصل العام في اسطنبول ضمن التحقيق في مقتل الصحفي الذي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست وأحد المنتقدين البارزين للحكومة السعودية.

وتسبب مقتل خاشقجي في توتر علاقات السعودية مع الغرب وأساء لصورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان دوليا.

وقالت السعودية إن الأمير محمد لم يكن على علم بقتل خاشقجي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية القتل صدرت بأوامر من أعلى مستوى بالحكومة السعودية ولكن ليس من الملك سلمان على الأرجح، مما يسلط الضوء على ولي العهد البالغ من العمر 33 عاما.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأن تظل بلاده "شريكا راسخا" للسعودية على الرغم من قوله إنه "قد يكون من الوارد جدا" أن الأمير محمد كان لديه علم بخطة قتل خاشقجي.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)