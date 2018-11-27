أبي اللمع: كلام جعجع هو في اطار دفع الجهات الى التشكيل السريع

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​ادي أبي اللمع​ ان "التوتر الذي نشهده هو نتيجة تأخير ​تشكيل الحكومة​ والوضع أصبح ملحاً جداً". وفي حديث إذاعي، أشار إلى ان "كلام رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ حول تشكيل الحكومة بمن حضر هو في اطار دفع الجهات الى التشكيل السريع لا الى التشكيل من دون الثنائي الشيعي".

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