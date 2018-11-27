مصادر للشرق الأوسط: باسيل تراجع عن مبدأ المقايضة مع الحريري بعد إقتراح بري

شرحت مصادر مواكبة لعملية تشكيل ​الحكومة​ مقترح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الذي حمله لوزير الخارجية ​جبران باسيل​، بقولها إن "بري عرض على الوزير باسيل مبادلة الوزير السني من حصة ​رئيس الجمهورية​، بواحد من النواب المستقلين ​السنة​، انطلاقاً من أن رئيس الحكومة المكلف ​الحريري​ كان في وقت سابق قايض وزيراً سنياً يتمثل من حصة الرئيس، بوزير مسيحي يتمثل من حصته. وبذلك تكون قد حُلّت المعضلة ويتم تمثيل السنة المستقلين من حصة الرئيس بدلاً من وزير سني آخر يسميه".

ولفتت المصادر ل​صحيفة الشرق الأوسط​ إلى أن "باسيل، وإزاء اقتراح بري، تراجع عن مبدأ المقايضة من أساسه، مع الحريري، على قاعدة استرجاع الوزير المسيحي إلى حصة الرئيس وإعادة الوزير السني إلى حصة الحريري، وهو ما يقود حكما لأن يتمثل السنة المستقلون من حصة الحريري، وهو ما يرفضه الحريري"، معتبرة أن " وفق هذا التراجع عن مبدأ المقايضة، ستتقلص حصة الحريري، وهو رئيس ​مجلس الوزراء​، إلى 4 وزراء، بالنظر إلى أن الوزير السني الخامس سيكون من حصة تيار العزم الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، بينما الوزير السني السادس يكون من حصة النواب السنة المستقلين، وهو ما يرفضه الحريري بطبيعة الحال وعلى هذا الأساس، فشل المقترح، وتجمدت الوساطات بعدما كان يُنظر إلى مقترح بري على أنه إنقاذي للحكومة".