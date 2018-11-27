وهاب للحريري: توقف عن نهب المال العام نتوقف عن مهاجمتك

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، الى ان المعادلة بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ هي التالية: "يتوقف عن نهب المال العام نتوقف عن مهاجمته، وبدون ذلك سنستمر في فتح ملفات النهب التي تقودها العصابة المحيطة به".

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