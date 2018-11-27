خارجية الصين: للتمسك بالقواعد الدولية ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية ​الصين​ي ​وانغ يي​ أهمية تمسك جميع الجهات بالقواعد الدولية، لاسيما أهداف ومبادىء ميثاق ​الأمم المتحدة​، للحفاظ على التنمية الصحية للتعددية.

وخلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع وفد من المندوبين الدائمين لدول أعضاء بالأمم المتحدة في العاصمة بكين، قال: "إن المجتمع الدولي بحاجة للأمم المتحدة لكي تلعب دورا أقوى، وإنه يتعين على ​مجلس الأمن​، الذي يضطلع بمسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، الحماية المشتركة للتعددية والقواعد الدولية.

وأضاف وانغ "تتمسك الصين بقوة بأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، وتحدد مواقفها وفق الأسس الموضوعية لكل حالة، كما تلتزم الصين بتعزيز التعاون بين أعضاء مجلس الأمن".