توقيف مسؤول في مجلس الشيوخ الفرنسي بشبهة التجسس لصالح كوريا الشمالية

اعتقلت أجهزة الاستخبارات الفرنسية موظفا حكوميا بارزا بشبهة ​التجسس​ لحساب ​كوريا الشمالية​ وتم اعتقال بونوا كينوديه، رئيس "رابطة الصداقة الفرنسية-الكورية" ومؤلف كتاب حول الدولة المعزولة، الأحد. ويقوم مدعي ​باريس​ بالتحقيق في مسألة قيامه "بجمع وتسليم معلومات لجهة خارجية قد تقوض المصالح الاساسية للدولة".

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