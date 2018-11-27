ترامب يغرد بمقترح يهدد مستقبل قناة "سي إن إن"

الخليج 365/ بغداداقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنشاء قناة أمريكية بديلة لقناة "سي إن إن" الخاصة، يكون هدفها نقل أخبار وأحداث الولايات المتحدة الأمريكية للخارج والمشاهدين في العالم بشكل ملائم.

وغرد ترامب على تويتر بخصوص هذا الموضوع، قائلا "على الرغم من أن عمل قناة "سي إن إن" في الولايات المتحدة ليس هو الأفضل بحسب الدراسات الأخيرة، وليس لديهم منافسة قوية في الإعلام العالمي، فإن القناة هي صوت أمريكا الخادع وغير الصادق".



واضاف "يجب فعل شيء ومن بين الأمور المطروحة إنشاء قناة أمريكية عالمية لإظهار مدى عظمة الولايات المتحدة في العالم".

ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى عن الاقتراح المقدم بشأن إنشاء قناة أمريكية عالمية تكون بديلة لقناة "سي إن إن" الخاصة.

والجدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هاجم سابقا العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ووصفها بـ "غير النزيهة"، ويشكو ترامب من تركيز العديد من وسائل الإعلام على السلبيات خلال ولايته ليس إلا، هذا ما جعل علاقته بوسائل الإعلام الأمريكية متوترة.

