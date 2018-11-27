رايتس ووتش تطالب بالتحقيق مع محمد بن سلمان

الخليج 365/ بغدادطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب، للتحقيق في دور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أحداث حرب اليمن وقضية خاشقجي

وذكرت المنظمة الحقوقية أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي الأرجنتيني أرييل ليخو، موضحة أنها تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس نهاية الأسبوع الحالي.



ونقلت وكالة "رويترز" عن سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة قولها "قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين على أمل أن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، وبينهم الصحفي جمال خاشقجي".

ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية لمصادر قضائية قولها إنه من غير المرجح أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي.

وسبق أن نجحت قضايا استغلت مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ففي عام 1998 تمكن القاضي الإسباني بالتاسار غارزون من إصدار أمر باعتقال ديكتاتور تشيلي السابق أوجيستو بينوشيه في لندن.

