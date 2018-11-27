انت الان تتابع أفغانستان تفرج عن إرهابي بعد احتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٣ ص

جماعة طالبان

أفاد مسؤولون بإطلاق سراح قيادي بإحدى الميليشيات الأفغانية، أمس الإثنين، على إثر احتجاجات استمرت ليومين وأسفرت عن إصابة عشرات من رجال الشرطة، وكان علي بور، وهو زعيم مناوئ لحركة طالبان من إحدى ميليشيات أقلية الهزارة، اعتقل على خلفية مزاعم ارتكابه انتهاكات جسيمة متعلقة بحقوق الإنسان، وجرى اعتقال بور بعد أسابيع على محاولة سابقة لاعتقاله في إقليم غور بغرب البلاد انتهت بتبادل لإطلاق النار راح ضحيته 12 قتيلا على الأقل، وذكر مسؤول أمني: "أمر محزن للغاية أن يطلق سراح أناس مثل علي بور وأن ترضخ الحكومة للضغوط".

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن اعتقاله أشعل احتجاجات على مدى يومين أصيب خلالهما العشرات من رجال الشرطة جراء الرشق بالحجارة كما جرى إحراق ما لا يقل عن 8 نقاط تفتيش أمنية ومراكز تجنيد، فضلا عن تعرض 19 لتلفيات.اقرأ أيضا| انتخابات أفغانستان: اغتيال 9 مرشحين.. ومئات القتلىوذكر مسؤول حكومي، طلب عدم نشر