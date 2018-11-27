انت الان تتابع ترامب: تجارتنا مع بريطانيا ربما تتوقف بسبب البريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ ص

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أثناء حديثه لإعلاميين في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إن الطريقة التي صيغت بها اتفاقية بريكست ستكون سلبية جدا، لأنها قد لا تسمح للبريطانيين بالتجارة مع الولايات المتحدة، موضحا، في أثناء إجابته على سؤال أحد الإعلاميين بأنه يأمل بأن رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، ستقوم بشيء ما حيال هذا الأمر. من ناحية أخرى، ذكر مكتب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إنه سيزور تل أبيب، اليوم، لكي يبحث مع كبار المستثمرين وشركات التكنولوجيا في إسرائيل الفرص التجارية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وستشمل الزيارة كذلك اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأربعاء، وقال فوكس، في بيان له، اليوم قبيل الزيارة: "ضمان استمرار أعمالنا هو أفضل أساس لنمو التجارة الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، الطبيعة الحالية لاقتصادينا في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا تمنحنا فرصة واضحة".وتسعى بريطانيا