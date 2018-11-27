أزمة موسكو وكييف.. أمريكا غير راضية وروسيا تحذرها

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تجاهلت موسكو دعوات للإفراج عن 3 سفن أوكرانية وأطقمها واتهمت كييف بالتخطيط مع حلفائها الغربيين لإثارة صراع.. وحلف الناتو يدعو روسيا وأوكرانيا لضبط النفس

تطورت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وأعلنت الأخيرة، اليوم الثلاثاء، أنها قد تلغى حالة الطوارئ التي فرضت في المناطق الحدودية من البلاد لمدة 30 يوما، في حال جرى تطبيع الوضع فى مضيق كيرتش، وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف، فى تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية إنه: "يمكن إلغاء حالة الطوارئ فى البلاد فى أى وقت، إذا ما تم تطبيع الوضع في كيرتش"، ويبدأ سريان حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت موسكو، يوم غد الأربعاء.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع أمس الإثنين، مرسوما يفرض حالة الطوارئ في أوكرانيا، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الإقليمية الروسية واحتجازها من قبل حرس الحدود الروسي.وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، أن زوارق دورية روسية احتجزت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقع أمس الإثنين، مرسوما يفرض حالة الطوارئ في أوكرانيا، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الإقليمية الروسية واحتجازها من قبل حرس الحدود الروسي. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس، أن زوارق دورية روسية احتجزت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب القرم واستخدمت الأسلحة لإجبارها على التوقف، موضحا أنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة، وأن 3 بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة ويتلقون الرعاية الطبية، وحياتهم ليست في خطر، في حين ردت أوكرانيا على هذه التصريحات بأن عدد البحارة الذين أصيبوا 6 وليس 3. اقرأ أيضا| استئناف الملاحة في مضيق كيرتش أمام السفن أمريكا غير راضية أمريكا غير راضية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه غير راض عما يحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا وذلك بعد يوم واحد من استيلاء أطقم روسية على سفن أوكرانية قرب القرم، موضحا: «لا يروق لنا ما يحدث من الجانبين ونتمنى تصحيحه». وذكر ترامب، في حديثه للصحفيين في أثناء مغادرته البيت الأبيض، اليوم، أن زعماء أوروبيين يعملون حاليا بشأن هذا الموقف، متابعا «ليسوا سعداء. ونعمل معا جميعا بخصوص هذا الأمر». وتجاهلت روسيا، أمس، دعوات للإفراج عن 3 سفن أوكرانية وأطقمها واتهمت كييف بالتخطيط مع حلفائها الغربيين لإثارة صراع. ومن ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ما أقدمت عليه روسيا بأنه يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي، ودعا في بيان الجانبين إلى ضبط النفس، منددا بومبيو بالتحرك الروسي وطالب موسكو بإعادة السفن الأوكرانية. اقرأ أيضا| مجلس الأمن يعقد اجتماعا طارئا بسبب موسكو وكييف روسيا تحذر واشنطن روسيا تحذر واشنطن طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن، الولايات المتحدة بوضع حد لانتهاكات النازيين الجدد في أوكرانيا بعد رشقهم مبنى سفارة موسكو في كييف بقنابل دخانية على خلفية أحداث بحر آزوف، وكتبت السفارة الروسية في بيان عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «نعرب عن تضامننا مع زملائنا الدبلوماسيين الروس في كييف والقنصليات العامة لروسيا في أوكرانيا، الذين يتعرضون لمظاهر عدوانية بانتظام». كما دعت السفارة واشنطن «لكبح إتباعها ووضع حد لعربدة النازيين الجدد والمتطرفين القوميين في أوكرانيا»، وذلك بعد اعتداء مخربين أوكرانيين على مقرها في كييف ورشقه بقنابل الدخان والعبوات الحارقة، الليلة الماضية، على خلفية الأحداث في بحر آزوف. ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد لمحتجين في كييف وهم يحرقون الإطارات بجوار السفارة الروسية، كما أشارت لاحقا إلى أن سيارة بأرقام دبلوماسية أحرقت قرب مبنى السفارة. اقرأ أيضا| ما أسباب الأزمة المندلعة بين روسيا وأوكرانيا؟ الناتو يدعو لضبط النفس الناتو يدعو لضبط النفس تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، دعا إلى تدخل مجلس الأمن الدولي باجتماع طارئ ودعوات للتهدئة من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وطالب دبلوماسيين من روسيا وأوكرانيا مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات التصعيد، وهو الأمر المتوقع أن يتم، خاصة أن موسكو تتهم السفن الحربية الأوكرانية بالقيام بـ«أنشطة غير مشروعة في المياه الإقليمية الروسية»، الأمر الذي ترفضه أوكرانيا. في هذا الصدد، دعا حلف شمال الأطلسي «الناتو» روسيا وأوكرانيا إلى ضبط النفس، وذلك سط مخاوف من تصاعد حدة التوتر بين البلدين، على خلفية اتهام كييف موسكو بـ«العدوان» في مضيق كيرتش. اقرأ أيضا| أوكرانيا تطالب روسيا بإعادة البحارة المحتجزين

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