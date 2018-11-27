أفلام اليوم بمهرجان القاهرة.. A Private War أول عرض

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ ص
يواصل مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، عروضه لليوم السابع على التوالي، منذ انطلاق فعالياته في العشرين من نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى 29 من الشهر نفسه، ومن بين أهم الأفلام المعروضة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان، فيلم "طيور الممر" على المسرح الكبير، الساعة 12 ظهرًا، وفي نفس الموعد على المسرح الصغير فيلم "رجل محظوظ"، أما في مركز الإبداع فيُعرض فيلم "مهمة البحر الأحمر"، وفي سينما الهناجر برنامج "سينما الغد 4"، وعلى مسرح الهناجر يُعرض "الفتيات المهذبات لا تبقين حتى الإفطار"، وفي كريم 1 "رافايل"، وفي كريم 2 "فوضى أمريكية".
وفي تمام الثالثة والنصف، يعرض المسرح الكبير فيلم "الزوجة الثالثة"، والمسرح الصغير "جود مورنينج"، وفي مركز الإبداع "حرب آنا"، وفي سينما الهناجر "البحث عن ليلى"، وفي كريم 1 "ذات يوم"، وفي كريم 2 "الحلم البعيد". وفي تمام السادسة والنصف، يستضيف المسرح الكبير أولى عروض فيلم "A Private War" للنجمة روزاموند
وفي تمام الثالثة والنصف، يعرض المسرح الكبير فيلم "الزوجة الثالثة"، والمسرح الصغير "جود مورنينج"، وفي مركز الإبداع "حرب آنا"، وفي سينما الهناجر "البحث عن ليلى"، وفي كريم 1 "ذات يوم"، وفي كريم 2 "الحلم البعيد".
وفي تمام السادسة والنصف، يستضيف المسرح الكبير أولى عروض فيلم "A Private War" للنجمة روزاموند بايك، والمسرح الصغير "شفقة"، وفي مركز الإبداع "واجب"، وفي مسرح الهناجر "المرأة التي لم تُهزّم"، وعلى المسرح المكشوف "النظارة السوداء"، وفي كريم 1 "أمين"، وفي كريم 2 "على كف عفريت".
وفي التاسعة والنصف، يعرض المسرح الكبير "النهر"، والمسرح الصغير "وحيدة في يوم زفافي"، وفي مركز الإبداع "السعداء"، وفي سينما الهناجر "حفرة الصلصال"، وفي مسرح الهناجر "استمر"، وعلى المسرح المكشوف "عفاريت الأسفلت"، وفي كريم 1 "ورد مسموم"، وفي كريم 2 "صوفيا".
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