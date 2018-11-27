انت الان تتابع أفلام اليوم بمهرجان القاهرة.. A Private War أول عرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ ص

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، عروضه لليوم السابع على التوالي، منذ انطلاق فعالياته في العشرين من نوفمبر الجاري، والتي تستمر حتى 29 من الشهر نفسه، ومن بين أهم الأفلام المعروضة اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات المهرجان، فيلم "طيور الممر" على المسرح الكبير، الساعة 12 ظهرًا، وفي نفس الموعد على المسرح الصغير فيلم "رجل محظوظ"، أما في مركز الإبداع فيُعرض فيلم "مهمة البحر الأحمر"، وفي سينما الهناجر برنامج "سينما الغد 4"، وعلى مسرح الهناجر يُعرض "الفتيات المهذبات لا تبقين حتى الإفطار"، وفي كريم 1 "رافايل"، وفي كريم 2 "فوضى أمريكية".

وفي تمام الثالثة والنصف، يعرض المسرح الكبير فيلم "الزوجة الثالثة"، والمسرح الصغير "جود مورنينج"، وفي مركز الإبداع "حرب آنا"، وفي سينما الهناجر "البحث عن ليلى"، وفي كريم 1 "ذات يوم"، وفي كريم 2 "الحلم البعيد". وفي تمام السادسة والنصف، يستضيف المسرح الكبير أولى عروض فيلم "A Private War" للنجمة روزاموند