انت الان تتابع بريطانيا تتعاون مع إسرائيل بسبب «البريكست» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٠ ص

تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا

ذكر مكتب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إنه سيزور تل أبيب، اليوم الثلاثاء، لكي يبحث مع كبار المستثمرين وشركات التكنولوجيا في إسرائيل الفرص التجارية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وستشمل الزيارة كذلك اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأربعاء، وقال فوكس، في بيان له، اليوم قبيل الزيارة: "ضمان استمرار أعمالنا هو أفضل أساس لنمو التجارة الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، الطبيعة الحالية لاقتصادينا في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا تمنحنا فرصة واضحة".

وتسعى بريطانيا لتكرار اتفاقات التجارة الحرة والاتفاقات التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان ثالثة عقب انسحابها من الاتحاد، ومنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقالت إدارة التجارة الدولية البريطانية إن حجم المبادلات التجارية مع إسرائيل بلغت 9 مليارات دولار في 2017.وتلقت الأوساط السياسية