بريطانيا تتعاون مع إسرائيل بسبب «البريكست»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رويترز ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٠ ص
تيريزا ماي رئيس وزراء بريطانيا
ذكر مكتب وزير التجارة البريطاني ليام فوكس، إنه سيزور تل أبيب، اليوم الثلاثاء، لكي يبحث مع كبار المستثمرين وشركات التكنولوجيا في إسرائيل الفرص التجارية بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وستشمل الزيارة كذلك اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غدا الأربعاء، وقال فوكس، في بيان له، اليوم قبيل الزيارة: "ضمان استمرار أعمالنا هو أفضل أساس لنمو التجارة الثنائية بين بريطانيا وإسرائيل، الطبيعة الحالية لاقتصادينا في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا تمنحنا فرصة واضحة".
وتسعى بريطانيا لتكرار اتفاقات التجارة الحرة والاتفاقات التفضيلية بين الاتحاد الأوروبي وبلدان ثالثة عقب انسحابها من الاتحاد، ومنها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقالت إدارة التجارة الدولية البريطانية إن حجم المبادلات التجارية مع إسرائيل بلغت 9 مليارات دولار في 2017.وتلقت الأوساط السياسية
وتلقت الأوساط السياسية نبأ التوقيع بشكل رسمي على اتفاق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن الخروج، بحالة من الارتياح بعد أن ساد اعتقاد بأن تلك الخطوة تُسدل الستار على واحدة من أطول الجولات التفاوضية في العالم خلال الفترة الماضية، إلا أن المؤشرات قد تبدو متجهة إلى غير ذلك. وانقسمت الآراء السياسية بشأن الاتفاق الموقع بين أوروبا وبريطانيا إلى مؤيد ومعارض، خاصة أنه على مدى عامين كاملين من المفاوضات لم تستطع لندن أن تُملي الكثير من الشروط على بروكسل. للتفاصيل (اضغط هنا)
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