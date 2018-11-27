الصحة: توفير مصل الكلب بوحدات الرعاية مجانا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٧ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٣ ص
كلاب ضالة
أعلنت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مصل الكلب متوفر في الوحدات الصحية، ويتم الحصول عليه مجانا، موضحة أن الأمصال مهمة للوقاية من مخاطر عض الكلاب، وهناك رقابة ومتابعة لتوفير المخزون الاستراتيجي لمصل عض الكلب حتى لا يكون هناك نقص في الوحدات. وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الإثنين، عن توفير مصل الثعبان فى المستشفيات العامة والمركزية مع توفير الخدمات الطارئة للأعراض الجانبية التي تظهر على الشخص الذي يحصل على المصل مجانا.
ولا تزال أزمة الكلاب والقطط الضالة مشكلة تؤرق المواطن المصري، خاصة مع زيادة أعداد عقر هذه الكلاب للمارة يوميًا، الأمر الذي دعا عدد كبير من النواب إلى التقدم بعشرات طلبات الإحاطة حول هذه الأزمة للحد منها، وبالفعل أعلن النائب أحمد السجيني، خلال الشهر الماضي، عقد جلسة حوار في نوفمبر الجاري لوضع حلول جذرية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، إن لجنته انتهت منذ فترة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي حول أزمة الكلاب والقطط الضالة وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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