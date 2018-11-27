رجوي: انتفاضة الشعب الإيراني تتقوى تنظيميا كل يوم

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن انتفاضة الشعب الإيراني التي بدأت منذ الأيام الأخيرة من العام الماضي، استمرت رغم كل التدابير القمعية.
وأضافت رجوي، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الثلاثاء، 27 تشرين الثاني، 2018 أن الانتفاضة تتقوى تنظيميًا كل يوم.
ولفتت إلى أن انتفاضة الإيرانيين جعلت أفق انتصار الحرية والديمقراطية على نظام الاستبداد الديني الظلامي الحاكم منذ 4 عقود على وطننا، قاب قوسين أو أدنى.
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