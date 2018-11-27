سفارة أوكرانيا بمصر تُكرم رئيس الاتحاد العربي العقاري

كرمت سفارة جمهورية أوكرانيا في مصر سعادة الدكنور أحمد سالم آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للإستثمار والتطوير العقاري في جامعة الدول العربية. ووفق وسائل إعلام تابعها "الخليج 365" - قام السفير الأوكراني هنادي لاتي بصفته سفيرا فوق العادة لجمهورية اوكرانيا بتقليد المكرّم وسام السلام ومنحه منصب سفير السلام العالمي. حضر حفل التكريم الذي أقيم في مقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة السفير محمد الربيع رئيس مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والدكتور صالح ظاهر رئيس منظمة “الدرع ” العالمية ، والمهندس الشيخ عدنان عبدد الجبار الخالدي نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار ورئيس شركة المسارات القابضة. كما حضر عدد من الشخصيات ورجال الأعمال من أوكرانيا ومصر وفلسطين والسودان وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.

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